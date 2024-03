Liam Neeson o roli w reboocie Nagiej broni. Ma pewne obawy

fot. IMDB.com

W wywiadzie dla Collidera, Liam Neeson odniósł się do swojej roli głównej w nadchodzącym reboocie Nagiej broni. Aktor jest dumny, że może odtworzyć postać Franka Drebina, ale wciąż obawia się swojego niewielkie doświadczenia w tego rodzaju komediach.

- Cóż, oczywiście scenariusz musi być zabawny i mieć jakiś temat, jakąś historię. Będzie to dość luźna opowieść, ale jednocześnie nie będzie tylko serią gagów, które mogą się bardzo, bardzo szybko znudzić. Jestem zaszczycony, że zaproponowano mi rolę Franka Drebina, ale trochę się tym denerwuję. Wcześniej zrobiłem tylko kilka skeczy, które były bardzo krótkimi programami telewizyjnymi.

Aktor potwierdził także, że jeszcze nie zakończono castingu, stąd pełna obsada jest wciąż nieznana.

Naga broń - co wiadomo o reboocie?

Za produkcję odpowiada studio Paramount. Akiva Schaffer będzie reżyserem i producentem wykonawczym. Projekt jest oparty na filmach z serii The Naked Gun: From the Files of Police Squad! i serialu Police Squad, który debiutował na amerykańskiej stacji ABC w latach 80.

Data premiery została zaplanowana na 15 lipca 2025 roku.

