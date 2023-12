Naga Broń - twórcy serii przeciwko rebootowi z Liamem Neesonem. Dlaczego nie pracują nad projektem?

fot. IMDb/Stephan Rabold

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego to ikoniczna komedia z lat 80., która doczeka się swojego rebootu. Obraz zostanie wyreżyserowany przez Setha MacFarlane'a, a Liam Neeson został wybrany do głównej roli. Jak się okazuje, ekipa oryginału tego nie aprobuje. Wyrazili swoje niezadowolenie podczas wywiadu dla The Hollywood Reporter.

Naga Broń - twórcy oryginału krytykują pomysł z rebootem

David Zucker był współtwórcą franczyzy oraz reżyserem pierwszych dwóch części. Z kolei Pat Proft napisał scenariusz oryginału. Jak się okazuje, panowie połączyli siły z Mike'm McManusem, czego efektem był szkic potencjalnej 4. części Nagiej Broni. Ich pomysł nie został zaakceptowany przez Paramounta. Jeden z kierowników miał nie zgodzić się na "umiarkowany", ale ryzykowny żart. Najprawdopodobniej z tego powodu odsunięto twórców od projektu.

Setha MacFarlane'a - Słyszeliśmy, że Jon Gonda śmiał się podczas czytania scenariusza. Jednakże ktoś w międzyczasie zdecydował się nie podjąć z nami współpracy. Wtedy zatrudnili, a on ma Akivę Schaffera reżyserującego Liama Neesona. Nigdy nie miałem okazji spotkać się z Sethem.

Proft wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.

- Kiedy ten film wyjdzie, może okazać się świetny - dobrze dla niego - ale cholera, to ja powinienem go napisać. Odebrano nam tę możliwość. Najgorszy jest fakt, że to Paramount jest właścicielem. Mogą zrobić, co im się podoba.

Data premiery rebootu Nagiej broni jest nieznana.