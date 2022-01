Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher i Charisma Carpenter odpowiadają na zarzuty Jossa Whedona

Warner Bros.

Joss Whedon, który odpowiadał za dokrętki filmu Liga Sprawiedliwości postanowił w końcu odnieść się do zarzutów o niewłaściwe zachowanie na planie. Stwierdził między innymi, że zniwelował rolę Cyborga, bo nie miała logicznego sensu w fabule a Ray Fisher był po prostu zły pod względem aktorskim. Stwierdził ponadto, że nie groził Gal Gadot zakończeniem jej kariery, a aktorka źle go zrozumiała, bo angielski nie jest jej pierwszym językiem, a on bywa kwiecisty w swoich przemowach. Natomiast adwokaci reżysera stwierdzili, że kampania oszczerstw wobec Whedona doprowadziła do zatrucia umysłu Charismy Carpenter i jej innego spojrzenia na relację aktorki z twórcą na planie serialu Buffy: Postrach wampirów.

Ray Fisher odpowiedział na zarzuty w swoim tweecie. Stwierdził w nim, że Whedon miał prawie dwa lata na wyjaśnienie swojej historii. Fisher twierdzi, że twórca prawdopodobnie wydał dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy dolarów na PR, zarządzanie kryzysowe i coaching, a jego jedyna odpowiedź na zarzuty to, że wszyscy źle go zrozumieli lub się na niego uwzięli.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1483497075958550530

Charisma Carpenter również odpowiedziała na Twitterze, gdzie sarkastycznie stwierdziła, że złośliwa siła (fani Snydera) i zły aktor (Fisher) zatruli jej umysł modnymi słowami i skorumpowanymi pomysłami na temat jej doświadczeń z byłym okrutnym i narcystycznym szefem, który nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności i po prostu przeprosić. Ponadto stwierdziła, że Gal Gadot na pewno rozumie zagrożenia dla kariery nie tylko w języku angielskim, ale także w języku hebrajskim i arabskim. Możliwe, że także francuskim, hiszpańskim i włoskim.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.