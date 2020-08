Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher twierdzi, że Geoff Johns zagroził jego karierze

fot. Warner

Wcielający się w Cyborga w filmie Liga Sprawiedliwości Ray Fisher twierdzi, że Geoff Johns (producent, scenarzysta, twórca komiksów) pozwolił sobie na mizernie zawoalowane groźby w jego stronę. Przypomnijmy, że niedawno aktor wypowiedział się krytycznie na temat Jossa Whedona. Na początku lipca 2020 roku Fisher oskarżył reżysera o "obrzydliwe, obraźliwe i nieprofesjonalne zachowanie" podczas kręcenia dokrętek do produkcji.

Według Fishera Geoff Johns wezwał go do swojego biura i wyraził lekceważenie wobec prób przekazania skarg "wyżej".

Podczas dokrętek w Los Angeles, Geoff Johns wezwał mnie do swojego biura, zbagatelizował i skarcił moje (i mojego agenta) próby przekazania skarg na wyższy poziom dowodzenia - napisał Fisher na Twitterze. - Następnie poczynił zawoalowaną groźbę wobec mojej kariery. Takie zachowanie nie może być kontynuowane.

Aktor niedawno przypomniał, że wciąż podlega wymogom kontraktu i pozostaje objęty umową o zachowaniu poufności. Musi więc bardzo uważać na to, co mówi i jak to mówi, w przeciwnym wypadku wyląduje w sądzie. Przykro mu, że nie może opisać wszystkiego w pełnych szczegółach.

To zajmie trochę czasu, ale damy radę, wygramy, a wtedy będziemy mogli ruszyć dalej w świat.

Fisher nie znajduje się póki co na liście speakerów wydarzenia DC Fandom.