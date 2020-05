Liga Sprawiedliwości - Snyder Cut oficjalnie! Jest ogłoszenie!

Liga Sprawiedliwości powraca! Snyder Cut, czyli oryginalny montaż Zacka Snydera oficjalnie ujrzy światło dzienne. Słynny reżyser potwierdził, że premiera odbędzie się w 2021 roku w USA w platformie HBO Max. Dodał, że czeka ich sporo pracy, więc fani ruchu #releasethesnydercut muszą uzbroić się w cierpliwość. Jednak walka o oryginalną wizję reżysera odniosła skutek! Kampania fanów była zacięta, długa i wyczerpująca.

Przypomnijmy, że Zack Snyder nie mógł dokończyć Ligi Sprawiedliwości z powodu rodzinnej tragedii. Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, który pozmieniał większość filmu i według wszelkich informacji kinowa wersja nie ma nic wspólnego z tym, co chciał pokazać Zack Snyder.

Wiemy też, że Zack Snyder's Justice League, jak oficjalnie ta wersja jest nazywa, była pokazywana osobom z kręgu reżysera, więc ten montaż istnieje. Wymaga pewnie długiego czasu postprodukcji. Nie wiadomo, czy w grę wchodzą też jakieś dokrętki.

Według źródeł The Hollywood Reporter koszty skończenia montażu Snydera będą wynosić 20-30 mln dolarów. Sam Snyder dodał, że nie oglądał wersji Whedona, ale przypuszcza, że to, co pokazano w kinie to 1/4 wizji, którą wymyślił. Dziennikarz dodaje, że Snyder zbiera oryginalną ekipę, z którą tworzy filmy, aby skończyć wszystkie aspekty widowiska. Na czele z nagraniem nowej muzyki.

- Chcę podziękować HBO Max i Warner Brothers za ich odważny gest wspierania artystów i pozwolenie im realizacji ich prawdziwej wizji. Specjalne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w ruch Snyder Cut, którzy sprawili, że to stało się rzeczywistością - napisał Zack Snyder w oświadczeniu prasowym.

Oświadczenie Warner Bros:

- Dzięki wysiłkowi wielu ludzi jesteśmy podekscytowani, że możemy dać fanom bardzo oczekiwaną wersję Ligi Sprawiedliwości. To odpowiedni czas, by podzielić się historią Zacka Snydera, a HBO Max to idealna platforma, by to zrobić - napisał Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group.

