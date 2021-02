Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - nowa czołówka produkcji. Potwierdzono czas trwania filmu

Warner Bros.

Premiera superbohaterskiego filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zbliża się wielkimi krokami, a do sieci trafia coraz więcej nowych i potwierdzonych informacji i materiałów. W komunikacie prasowym, który pojawił się w Ameryce Łacińskiej podano, jak długo będzie trwać reżyserska wersja Liga Sprawiedliwości w wizji Snydera. Zgodnie z zapowiedziami będzie to czterogodzinne widowisko. Dokładny czas trwania produkcji to 4 godziny, 1 minuta i 28 sekund. Warto dodać, że jeśli film trafi do kin przewidziana jest 10-minutowa przerwa, podczas której towarzyszyć będzie widzom muzyka, co wydłuży seans.

Przypomnijmy, że w początkowych doniesieniach Liga sprawiedliwości Zacka Snydera miała być miniserialem. Ale ze względu na kwestie kontraktowe zdecydowano się na wersję filmową, zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Jednak fabuła zachowała swój podział na cztery rozdziały, więc widzowie niedysponujący odpowiednią ilością wolnego czasu na seans, mogą obejrzeć tę produkcję, jak serial.

Zack Snyder w rozmowie z IGN Fan Fest zdradził tytuły tych rozdziałów.

[Liga Sprawiedliwości] Zawsze miała być ukończona jako jedna, kinowa produkcja, ponieważ została nakręcona jako czterogodzinny film. Teraz pamiętajcie, film i tak jest podzielony. Pierwsza część to: Don't Count On It Batman (Nie licz na to Batmanie), a po około 40 minutach, dokładnie nie pamiętam, następuje część druga: The Age of Heroes (Czas bohaterów), a potem kolejne. W taki sposób stworzyłem ten film w mojej głowie, aby był łatwo przyswajalny.

Zack Snyder zdradził również, że w filmie Batman i Deathstroke (Joe Manganiello) połączą siły. Powiedział, że gdy postać Joe pojawi się na ekranie, będzie jasne, że on i Batman zawarli między sobą pewnego rodzaju umowę i w pewien sposób ze sobą współpracują ze względu na większego przeciwnika.

Do sieci trafiła też animacja z czołówki Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Reżyser w rozmowie dodał, że jest pełna easter eggów, odniesień do Mother Boxów i genezy bohaterów.

https://twitter.com/snydercut/status/1365742293433655297

Jerad S.Marantz, czyli koncepcyjny artysta i człowiek stojący za projektem wyglądu Steppenwolfa, podzielił się na swoim Instagramie grafiką modelu pokazującego głównego antagonistę Ligi sprawiedliwości Zacka Snydera bez charakterystycznej bojowej zbroi. Na drugiej grafice możemy zobaczyć, jak złoczyńca prezentuje się z tyłu, ale w zbroi.

W oficjalnym opisie możemy przeczytać:

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni - Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Premiera filmu 18 marca.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera w Polsce na HBO GO 18 marca.