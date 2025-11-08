Przeczytaj w weekend
Joker Zacka Snyder uzbrojony po zęby. Nowe zdjęcie z Ligi Sprawiedliwości

Zack Snyder opublikował kolejne nowe zdjęcie z wyreżyserowanej przez niego wersji Ligi Sprawiedliwości. Znów pokazał Jokera granego przez Jareda Leto - groźnego i uzbrojonego po zęby.
Wiktor Stochmal
Liga Sprawiedliwości Z... 
zdjęcie Zack Snyder Joker jared leto
Legion samobójców - Jared Leto jako Joker miał mieć dużą i ważną rolę, ale przez decyzje studia w montażu dużo zmieniono i tym samym jego bohater został poszatkowany. Aktor zarobił 7 mln dolarów za niespełna siedem minut występu. fot. materiały prasowe
Kolekcja zdjęć Zacka Snydera z planów zdjęciowych jego filmów z DCEU wydaje się nie kończyć. Reżyser Człowieka ze stali, Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości i Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera podzielił się nowym zdjęciem Jokera, którego w ostatnim z wcześniej wymienionych filmów i Legionie samobójców grał Jared Leto. 

Nie tylko Peacemaker powróci w Man of Tomorrow. O kogo jeszcze może chodzić?

W sieci od razu pojawiło się kilka żartów na temat opublikowanego zdjęcia. Chodzi o sam fakt trzymania przez Jokera karabinu, co niektórzy łączą z tym, że nawet Batman, który stroni od broni palnej z powodu traumy po śmierci rodziców, w paru momentach używał takiego arsenału w filmach Snydera spod szyldu DC, co wielu osobom się nie podobało. Oczywiście ta złośliwość ze strony internautów jest na wyrost - o ile w przypadku Mrocznego Rycerza można się kłócić o zasadność stosowania takich "gadżetów", o tyle Joker nigdy nie miał problemu z używaniem broni palnej do siania chaosu i zniszczenia.

Jak się Wam podoba nowa fotografia? Pasuje do Księcia Zbrodni?

Posty Zacka Snydera a możliwe przejęcie Warner Bros.

Zdaniem fanów reżysera, jego działania w mediach społecznościowych nie są przypadkowe. Zacka Snydera nie wiąże już przyszłość z Netflixem po klapie uniwersum Rebel Moon. Z kolei nad Warner Bros. wisi groźba przejęcia przez Paramount Skydance lub, właśnie, Netflixa. Fani tak zwanego Snyder-Verse widzą w tym szansę na przywrócenie reżysera do łask i jego ponowne przejęcie kontroli nad uniwersum DC, nad którym obecnie pieczę sprawuje James Gunn. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne - ostatnie doniesienia potwierdzały, że przyszłość Gunna i Safrana nie jest zagrożona i są oni w planach Paramount w przypadku przejęcia. Niewykluczone jednak, że Zack Snyder celowo przypomina o sobie i swoim uniwersum. Podobnymi zabiegami w przeszłości udało mu się zaktywizować swoich fanów na tyle, że Warner Bros. pozwolił mu na stworzenie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, co było i nadal jest ewenementem.

Wielki ranking filmów i seriali DCEU

Źródło: Instagram

