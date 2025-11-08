Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nie tylko Peacemaker powróci w Man of Tomorrow. O kogo jeszcze może chodzić?

Nowa plotka autorstwa znanego scoopera mówi, iż w Man of Tomorrow zaplanowanym na 2027 rok powróci nie tylko Chris Smith grany przez Johna Cenę, ale i inne postaci z serialu Jamesa Gunna. O kogo może chodzić?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
DCU peacemaker Man of Tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia fot. HBO Max
Reklama

O zapowiedzianym przez Jamesa Gunna filmie Man of Tomorrow na razie nie wiadomo zbyt wiele. Wiemy, że w ramach niego siły połączy Superman i jego arcynemesis, czyli Lex Luthor. Fabuła ma się skupiać wokół ich współpracy przeciwko większemu zagrożeniu. Kierownik DCU informował też, że wydarzenia z 2. sezonu Peacemakera będą kluczowe dla nadchodzącej produkcji. Z tego powodu większość fanów spodziewała się pojawienia Chrisa Smitha granego przez Johna Cenę czy Ricka Flaga seniora odgrywanego przez Franka Grillo. Okazuje się, że będziemy mogli zobaczyć więcej postaci z serialu Jamesa Gunna.

Najważniejsze gry Marvela. Od retro bijatyk z automatów, przez taktyczne strategie, po opowieści godne MCU

Autorem plotki jest scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem:

Postaci z 2. sezonu Peacemakera pojawią się w Man of Tomorrow. Nie mówię o oczywistych wyborach pokroju Peacemakera, Ricka Flaga seniora czy Lexa. Chodzi o inne postaci.

Najprawdopodobniej chodzi o nową organizację Checkmate, która została założona w finałowym odcinku 2. serii, a która miała spore znaczenie w komiksach DC. Ma to sens również dlatego, że postaci te przyjaźnią się z Peacemakerem, który został zamknięty w multiwersalnym więzieniu, który ma być ważnym wątkiem w nowym filmie Jamesa Gunna. Kwestią dyskusyjną jest to, czy te postaci, które normalnie nie szczędzą sobie przekleństw i wulgarnego zachowania, będą pasowały do produkcji, która najprawdopodobniej będzie przeznaczona dla całych rodzin.

W skład Checkmate wchodzi aktualnie:

  • Emilia Harcourt
  • John Economos
  • Langston Fleury
  • Adrian Chase (Vigilante)
  • Sasha Bordeaux
  • Adebayo
  • Judomaster

Na czyj powrót czekacie najbardziej?

Najsilniejsze postaci z Peacemakera po 2. sezonie

16. Harcourt z Ziemi-X

arrow-left
16. Harcourt z Ziemi-X
fot. DC Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
DCU peacemaker Man of Tomorrow
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Stranger Things
-

Konflikt Millie Bobby Brown i Davida Harboura jednak BYŁ prawdziwy. Gra pozorów na czerwonym dywanie

2 Predator: Strefa zagrożenia
-

Pierwszy pomysł na Strefę zagrożenia był kompletnie inny. Predator w czasach... II wojny światowej

3 Reacher - sezon 3
-

Gwiazda Reachera w filmach DCU! Aktor potwierdza rozmowy - czy może to być Batman?

4 Jedyna (Pluribus) - 1. sezon
-

Twórca Breaking Bad znów to zrobił. Recenzje Jedynej są zgodne - arcydzieło

5 marvel-ultimate-alliance-3
-

Najważniejsze gry Marvela. Od retro bijatyk z automatów, przez taktyczne strategie, po opowieści godne MCU

6 For All Mankind - zdjęcie z serialu Apple TV+
-

Najlepsze seriale science fiction XXI wieku. Arcydzieła jednej z platform przegrały z 2 klasykami

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e06

My Hero Academia

s16e01

Gold Rush: Alaska

s2025e219

Anderson Cooper 360

s23e33

Real Time with Bill Maher

s2025e44

Firing Line with Margaret Hoover

s52e15

Great Performances

s02e06

s01e16
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Magda Apanowicz
Magda Apanowicz

ur. 1985, kończy 40 lat

Gretchen Mol
Gretchen Mol

ur. 1972, kończy 53 lat

Parker Posey
Parker Posey

ur. 1968, kończy 57 lat

Matthew Rhys
Matthew Rhys

ur. 1974, kończy 51 lat

Tara Reid
Tara Reid

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV