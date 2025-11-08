Nie tylko Peacemaker powróci w Man of Tomorrow. O kogo jeszcze może chodzić?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO Max

Reklama

O zapowiedzianym przez Jamesa Gunna filmie Man of Tomorrow na razie nie wiadomo zbyt wiele. Wiemy, że w ramach niego siły połączy Superman i jego arcynemesis, czyli Lex Luthor. Fabuła ma się skupiać wokół ich współpracy przeciwko większemu zagrożeniu. Kierownik DCU informował też, że wydarzenia z 2. sezonu Peacemakera będą kluczowe dla nadchodzącej produkcji. Z tego powodu większość fanów spodziewała się pojawienia Chrisa Smitha granego przez Johna Cenę czy Ricka Flaga seniora odgrywanego przez Franka Grillo. Okazuje się, że będziemy mogli zobaczyć więcej postaci z serialu Jamesa Gunna.

Najważniejsze gry Marvela. Od retro bijatyk z automatów, przez taktyczne strategie, po opowieści godne MCU

Autorem plotki jest scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem:

Postaci z 2. sezonu Peacemakera pojawią się w Man of Tomorrow. Nie mówię o oczywistych wyborach pokroju Peacemakera, Ricka Flaga seniora czy Lexa. Chodzi o inne postaci.

Najprawdopodobniej chodzi o nową organizację Checkmate, która została założona w finałowym odcinku 2. serii, a która miała spore znaczenie w komiksach DC. Ma to sens również dlatego, że postaci te przyjaźnią się z Peacemakerem, który został zamknięty w multiwersalnym więzieniu, który ma być ważnym wątkiem w nowym filmie Jamesa Gunna. Kwestią dyskusyjną jest to, czy te postaci, które normalnie nie szczędzą sobie przekleństw i wulgarnego zachowania, będą pasowały do produkcji, która najprawdopodobniej będzie przeznaczona dla całych rodzin.

W skład Checkmate wchodzi aktualnie:

Emilia Harcourt

John Economos

Langston Fleury

Adrian Chase (Vigilante)

Sasha Bordeaux

Adebayo

Judomaster

Na czyj powrót czekacie najbardziej?

Najsilniejsze postaci z Peacemakera po 2. sezonie