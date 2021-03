Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - reżyser o kulisach i dwóch gościnnych występach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera już jest dostępna do obejrzenia na HBO GO. Ponieważ wszyscy już mogą oglądać trwającą cztery godziny wersję Snydera, sam twórca postanowił rozwiać kilka wątpliwości i kwestii w wywiadach. Odniósł się między innymi do ostatnich scen filmu wprowadzających do kontynuacji, która prawdopodobnie nigdy nie powstanie.

W epilogu mamy "koszmar" Bruce'a Wayne'a, który pokazuje przyszłość opanowaną prawdopodobnie przez Darkseida kontrolującego Supermana. Na koniec dochodzi do spotkania Mrocznego Rycerza z Marsjaninem Łowcą, który sugeruje swoją gotowość dołączenia do ekipy. To miało być swoiste wprowadzenie do kontynuacji, ale reżyser po raz kolejny potwierdził, że jest to mało prawdopodobne w wersji filmowej. Dlaczego więc umieścił te sceny na koniec?

Reżyser odwołuje się do inspiracji trylogią Władcy Pierścieni, zatem również chciał być wierny takiej strukturze. Miał szansę przedstawić fanom cały materiał, którego kilka elementów zapowiadało ewentualną kontynuację. W rozmowie z IGN, Snyder odniósł się do krótkiego występu Marsjanina Łowcy, w którego wcielił się Harry Lennix. Ujawnił, że przebywał na Ziemi już bardzo długi czas i przybierał różne formy. Zawsze pozostawał jednak w cieniu. Twórca wytłumaczył też, że jego awans jako Swanwick był możliwy, bo jest on bardzo inteligentny i potrafi czytać w myślach. Z takimi umiejętnościami, mógłby zostać nawet prezydentem.

Do sieci trafiły też nowe zdjęcia od kulis powstawania Ligi Sprawiedliwości jeszcze pod batutą Snydera. Kilka fotek udostępnił sam Henry Cavill:

Czy to możliwe, że Zack Snyder miał jeszcze co wyciąć ze swojej wersji? Okazuje się, że finalnie do filmu nie trafiła kwestia Jokera, którą usłyszeć mogliśmy w zwiastunie. "Żyjemy w społeczeństwie" - ostatecznie zdanie wypowiedziane przez Jareda Leto nie znalazło się w filmie, ale reżyser ujawnił, że być może stanie się to w innej wersji. Prawdopodobnie chodzi o wersję czarno-białą.

Jared Leto odniósł się także do swojego udziału w Snyder Cut podczas programu The Late Show. Zapytany został o różnice w wyglądzie Jokera. Aktor zauważył, że jest to ewolucja postaci i oba przedstawienia dzieli wiele lat i różni reżyserzy. Snyder dodał do tej postaci coś swojego i Leto świetnie wspomina współpracę z nim. Czuć od niego pasję i ogromną wiedzę na temat uniwersum DC.

Snyder w innym z wywiadów odniósł się do kategorii wiekowej R i kilku brutalnych scen z krwią i wulgaryzmami. Wcześniej w rozmowie z Variety zdradził, że to wynika z pełnej swobody kreatywnej. Mając taką możliwość, reżyser podchodził do tego filmu bez zastanawiania się o wytycznych dla mniejszych kategorii wiekowych, więc mógł - w jego uznaniu - zadbać o większą powagę i zwrócenie uwagi na siłę swoich bohaterów. Wspomniał jeszcze chęć wprowadzenia do DCEU postaci Atoma. W filmie dostępnym na HBO G przez jakiś czas pojawia się postać Ryana Choi, który według intencji Zacka Snydera, miałby stać się zmniejszającym się bohaterem znanym właśnie jako Atom. Snyder proponował Warner Bros., aby stworzyli film o tym herosie w Chinach z chińską obsadą. Dlatego też widzimy sceny, w których Choi grany przez Zhenga Kai odwołuje się do swojej wiedzy o nanotechnologii. Snyder zakładał, że będzie szansa na spin-off.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Adam Driver miał zagrać Nightwinga? W 2013 roku pojawiły się pogłoski, że aktor znany później z roli Kylo Rena, negocjował rolę Nightwinga w Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Zack Snyder podczas promowania wypuszczenia swojej wersji Ligi Sprawiedliwości na HBO Max udzielił wywiadu, w którym odniósł się do plotek. Potwierdził, że rozmawiał z Adamem Driverem o roli, ale nie był to Nightwing. Nie chciał jednak ujawnić kogo mógłby zagrać aktor.

Zack Snyder jeszcze raz podziękował fanom za wsparcie oraz całą otoczkę towarzyszącą premierze Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera.