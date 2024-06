Like a Dragon: Yakuza - plakat adaptacji serii gier. Kiedy premiera aktorskiego serialu?

fot. Prime Video

Reklama

Like a Dragon: Yakuza to kolejna adaptacja gry wideo po Fallout, która trafi na Prime Video. Nowy aktorski serial na podstawie serii gier Yakuza od firmy SEGA będzie liczyć 6 odcinków. Ten kryminał akcji został wyreżyserowany przez Take Masaharu (Miłość za 100 jenów) i Takimoto Kengo (Kamen Teacher). W głównego bohatera, Kiryu Kazumę, wcielił się Ryoma Takeuchi.

Like a Dragon: Yakuza - kiedy premiera?

Like a Dragon: Yakuza będzie mieć premierę 24 października 2024 roku. Według Variety najpierw na platformę trafią 3 pierwsze odcinki, a następnie 1 listopada zadebiutują kolejne trzy epizody. Produkcja będzie dostępna z napisami oraz dubbingiem.

Like a Dragon: Yakuza - fabuła serialu

Historia serialu rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych - w 1995 i 2005 roku. Opowiada o życiu, przyjaciołach z dzieciństwa i reperkusjach decyzji podjętych przez przerażającego i niezrównanego wojownika Yakuzy z silnym poczuciem sprawiedliwości, obowiązku i człowieczeństwa.

Opis wskazuje, że historia serialu opiera się na fabule z pierwszej części gry, Yakuzy z 2005 roku. Możliwe, że zobaczymy też retrospekcje, które będą miały miejsce w 1995 roku.

Scenariusz i fabułę stworzyli Sean Crouch i Nakamura Yugo, a scenariusz w języku japońskim napisali Yoshida Yasuhiro i Yamada Kana.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Prime Video (@primevideo) ROZWIŃ ▼

Prime Video podał, że serial "prezentuje współczesną Japonię i dramatyczne historie tych intensywnych postaci, takich jak legendarny Kazuma Kiryu, których gry w przeszłości nie były w stanie zgłębić".

Za produkcję odpowiada studio The Fool. Producentami wykonawczymi są Erik Barmack, Roberto Grande i Joshua Long.

Yokoyama Masayoshi, szef Ryu Ga Gotoku Studio i producent wykonawczy serialu przyznał, że od czasu, gdy napisał oryginalny scenariusz Yakuzy, ani razu nie pomyślał o powrocie do tej serii.

To dlatego, że aż za dobrze rozumiem wyzwania i trudności, które wiążą się z przerabianiem ukończonego tytułu. Jednak gdybym kiedykolwiek został wysłany w przeszłość w ramach jakiegoś kosmicznego żartu, to właśnie takie doświadczenie chciałbym stworzyć. Gdybym miał wycisnąć z siebie siódme poty to stworzyłbym najbardziej angażujące wersje Kamurochō i Kazumy Kiryu, jakie tylko byłbym w stanie - a ten serial ma to wszystko.

Następnie twórca powiedział, że gra pozwalała doświadczyć ten świat z subiektywnej perspektywy, a adaptacja będzie obiektywnym sposobem na cieszenie się serialem. Dodał, że nie ma wątpliwości, że fanów serii przyciągnie to, jak zostanie ożywiona gra, gdzie nie zabraknie niespodzianek. Natomiast jest też pewien, że nowi widzowie po prostu zaangażują się w surowy realizm serialu.