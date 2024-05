Walton Goggins o postaci Ghula w 2. sezonie Fallout. Twórcy planują już historię na kolejne serie?

fot. Amazon

Reklama

Serial Fallout, który powstał na podstawie serii gier wideo o tym samym tytule, podbił serca widzów. Produkcja Prime Video zyskała taką popularność, że ogłoszono powstanie 2. sezonu.

W głównych rolach wystąpili Ella Purnell (jako Lucy), Aaron Moten (Maximus) oraz Walton Goggins. Szczególnie ten ostatni zrobił furorę wśród widzów. W podcaście Josha Horowitza, aktor wcielający się w Coopera Howarda i Ghula, powiedział, że rozmawiał z showrunnerami o drugim sezonie, jeszcze przed jego potwierdzeniem. Przyznał, że pierwsza seria tak naprawdę niewiele wyjaśniła.

Tak naprawdę niewiele odkryli, choć wydawało się, że było tego dużo. Sama gra trwa setki, tysiąc godzin, ale w tej fabularyzowanej wersji historii Fallouta, wpisującej się w kanon, pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi.

Goggins zdradził, że twórcy mają już pomysł na to, jak chcą poprowadzić historię i nawet poprosili go o opinię. Przyznał, że ma wieloletnie doświadczenie przy opracowywaniu fabuł, a oni dokładnie wiedzą, co robią.

Więc tak, myślę, że tą drugą część podróży naprawdę dopracowali. Dla mnie to wszystko sprowadza się do szczegółów. Mam na myśli to, co wydarzy się następnego dnia, dwa dni później lub od jakiegokolwiek momentu zdecydują się kontynuować tę historię. Nie czytałem tego po finale.

fot. Prime Video

Showrunnerzy Fallouta chcą eksplorować historię na przestrzeni wielu sezonów, zachowując jednocześnie spontaniczność fabuły. Goggins powiedział, że nie może się doczekać, która wersja Ghula zwycięży, podczas opracowywania scenariusza. Dodał żartując, że ma swoją ulubioną, którą zobaczyłby w serialu.

Będzie humor i braterstwo, ale też są dwa możliwe scenariusze, które chciałbym zobaczyć jak zostaną rozegrane, które stoją z sobą w sprzeczności. Musimy zapracować na każdą emocjonalną chwilę, którą tam mamy. Podobnie jak w przypadku humoru - wszystko zależy od sytuacji. Myślę, że ich wzrok sięga daleko w przyszłość.

Twórcami i showrunnerami serialu są Graham Wagner i Geneva Robertson-Dworet, którzy opracowali scenariusz do trzech odcinków 1. sezonu. Ponadto pełnią rolę producentów wykonawczych wraz z m.in. Jonathanem Nolanem (był reżyserem 3 epizodów), Lisą Joy i Toddem Howardem, szefem Bethesdy.

Fallout - zdjęcia i plakaty