Lilyhammer - pierwszy oryginalny serial Netflixa zniknie z platformy

fot. Netflix

Serial Lilyhammer opowiada o gangsterze z Nowego Jorku, który postanawia rozpocząć nowe życie w norweskim Lillehammer. W głównych rolach występowali Steven Van Zandt oraz Trond Fausa. Produkcja zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych 6 lutego 2012 na Netfliksie, tydzień po tym, jak pierwszy sezon został wyemitowany w norweskim NRK1.

Lilyhammer to pierwszy serial oryginalny Netflixa. Mimo to zostanie usunięty z biblioteki 21 listopada 2022 roku. Platforma nie zdecydowała się na ponowne wykupienie praw do streamingu, które gwarantowały emisję przez okres 10-ciu lat. W rezultacie prawa do serialu powrócą do SevenOne International i Red Arrow Studios.

Nie jest to pierwszy taki przypadek, w którym streamer rezygnuje z oryginalnych seriali. Wcześniej nie przedłużył praw m.in. do Hemlock Grove. Tym samym Lilyhammer znajdzie się na liście ponad 60-ściu oryginalnych produkcji Netflixa, których już nie można obejrzeć na platformie. W bibliotece wciąż jest 3252 tego typu tytułów, co stanowi ponad 50% całej oferty.

Lilyhammer - zdjęcia

Lilyhammer