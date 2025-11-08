Polsat Box Go na listopad. Wielki marsz i moc nowych filmów

fot. materiały prasowe

Wielki marsz wyróżniamy jako największą premierę w listopadowych nowościach w Polsat Box Go, ale w serwisie będzie można znaleźć więcej nowości. Tytuły będą dostępne w sklepie VOD, czyli można będzie wypożyczyć lub kupić dostęp do wersji cyfrowej danej produkcji. Zaś sam Wielki marsz jest już dostępny.

Polsat Box Go - filmy na listopad

Na liście nowości w sklepie w serwisie mamy takie tytuły jak:

Piep*zyć Mickiewicza 2 - jeden z największych młodzieżowych hitów ostatnich lat. Pierwszą część obejrzało w kinach około 180 tys. osób, a kontynuacja przyciągnęła ponad 500 tys. widzów. Film porusza temat dojrzewania, relacji międzyludzkich i akceptacji inności, pokazując młodzież w krzywym zwierciadle, ale z empatią i sercem, balansując między komedią a społecznym komentarzem; premiera 13 listopada.

Skomplikowani - błyskotliwa komedia (nie)romantyczna, która w przewrotny sposób ukazuje współczesne relacje – od monogamii po otwarte związki, pełne emocjonalnych zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji; premiera 18 listopada.

O psie, który jeździł koleją 2 - kontynuacja historii psa Lampo, który uwielbia podróże pociągami. Po udanej operacji w Stanach Zjednoczonych Zuzia wraca z rodzicami do Polski. W czasie ich nieobecności Lampo był pod opieką dyrektora stacji, który z początku niechętny, z czasem bardzo się do niego przywiązał. To wzruszająca historia o nadziei, bliskości i sile więzi, która poruszy widzów w każdym wieku; premiera 20 listopada.

Klub Konesera w Polsat Box Go - kino niezależne, artystyczne i festiwalowe

W nowościach rozwija się również dostępna w subskrypcji sekcja Klubu Konesera. Co nowego w listopadzie? Oto wybrane tytuły:

Listopad w klimacie grozy

W Polsat Box Go dostępna jest kolekcja wyselekcjonowanych filmów pełnych napięcia, grozy i niepokojącej atmosfery.

28 lat później - przerażająca wizja świata po epidemii, która zmienia ludzi w bezwzględne bestie,

Until Dawn - grupa przyjaciół spędza noc w odciętym od świata domku w górach; każda decyzja wpływa na ich los, a niebezpieczeństwo czai się tuż za rogiem,

Heretic - Hugh Grant w roli, której nikt się nie spodziewał: mroczny, charyzmatyczny przywódca sekty skrywający przerażającą tajemnicę,

Koszmar minionego lata (wersja z 2025),

Brzydka siostra

Grindhouse. Planet Terror.

