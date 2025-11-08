Przeczytaj w weekend
Polsat Box Go na listopad. Wielki marsz i moc nowych filmów

Polsat Box Go, tak jak każda platforma streamingowa operująca w Polsce, ogłosiła swoje nowości na listopad 2025 roku. Wielki marsz, czyli hit kinowy oparty na książce Stephena Kinga, to zdecydowanie największa premiera, ale obok tego znajdziemy wiele ciekawych i jakościowych tytułów.
28 lat później fot. materiały prasowe
Wielki marsz wyróżniamy jako największą premierę w listopadowych nowościach w Polsat Box Go, ale w serwisie będzie można znaleźć więcej nowości. Tytuły będą dostępne w sklepie VOD, czyli można będzie wypożyczyć lub kupić dostęp do wersji cyfrowej danej produkcji. Zaś sam Wielki marsz jest już dostępny.

Polsat Box Go - filmy na listopad

Na liście nowości w sklepie w serwisie mamy takie tytuły jak:

Piep*zyć Mickiewicza 2 - jeden z największych młodzieżowych hitów ostatnich lat. Pierwszą część obejrzało w kinach około 180 tys. osób, a kontynuacja przyciągnęła ponad 500 tys. widzów. Film porusza temat dojrzewania, relacji międzyludzkich i akceptacji inności, pokazując młodzież w krzywym zwierciadle, ale z empatią i sercem, balansując między komedią a społecznym komentarzem; premiera 13 listopada.

Skomplikowani - błyskotliwa komedia (nie)romantyczna, która w przewrotny sposób ukazuje współczesne relacje – od monogamii po otwarte związki, pełne emocjonalnych zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji; premiera 18 listopada.

O psie, który jeździł koleją 2 - kontynuacja historii psa Lampo, który uwielbia podróże pociągami. Po udanej operacji w Stanach Zjednoczonych Zuzia wraca z rodzicami do Polski. W czasie ich nieobecności Lampo był pod opieką dyrektora stacji, który z początku niechętny, z czasem bardzo się do niego przywiązał. To wzruszająca historia o nadziei, bliskości i sile więzi, która poruszy widzów w każdym wieku; premiera 20 listopada.

Klub Konesera w Polsat Box Go - kino niezależne, artystyczne i festiwalowe

W nowościach rozwija się również dostępna w subskrypcji sekcja Klubu Konesera. Co nowego w listopadzie? Oto wybrane tytuły:

  • Lady Bird – nominowana do pięciu Oscarów opowieść o wchodzeniu w dorosłość z Saoirse Ronan i Timothée Chalametem w rolach głównych,
  • Lobster – czarna komedia w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, twórcy Faworyty, Pięknych istot i Rodzajów życzliwości,
  • Zjawa – film Alejandro Gonzáleza Iñárritu, nagrodzony trzema Oscarami, który przyniósł Leonardo DiCaprio pierwszą statuetkę w karierze.
Listopad w klimacie grozy

W Polsat Box Go dostępna jest kolekcja wyselekcjonowanych filmów pełnych napięcia, grozy i niepokojącej atmosfery.

  • 28 lat później - przerażająca wizja świata po epidemii, która zmienia ludzi w bezwzględne bestie,
  • Until Dawn - grupa przyjaciół spędza noc w odciętym od świata domku w górach; każda decyzja wpływa na ich los, a niebezpieczeństwo czai się tuż za rogiem,
  • Heretic - Hugh Grant w roli, której nikt się nie spodziewał: mroczny, charyzmatyczny przywódca sekty skrywający przerażającą tajemnicę,
  • Koszmar minionego lata (wersja z 2025),
  • Brzydka siostra
  • Grindhouse. Planet Terror.
Filmy, seriale, sport na żywo i ponad 180 kanałów TV

Polsat Box Go to platforma oferująca dostęp do kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych produkcji, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. Umożliwia również oglądanie ponad 180 kanałów TV. W ofercie znajdują się trzy główne pakiety: Polsat Lovers, Premium oraz Premium Sport. Pakiet Polsat Box Go Premium można dodatkowo wybrać w wariancie z usługą Disney+ lub SkyShowtime.

Z serwisu można korzystać w dowolnym miejscu i czasie – na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i HarmonyOS, na wybranych Smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderach. Platforma obsługuje także funkcje Chromecast i AirPlay, dzięki którym można przesyłać obraz z telefonu lub tabletu na ekran telewizora.

Źródło: informacja prasowa

