Zwiastun polskiej komedii Dalej jazda. To film scenarzysty Znachora i serii Listy do M.

fot. Dream Lake // Monolith Films

Dalej jazda to wielopokoleniowa komedia rodzinna w reżyserii Mariusza Kuczewskiego – autora m.in. pięciu części Listów do M. i Znachora. W obsadzie znaleźli się Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet, Anita Sokołowska i Wiktor Zborowski, a także Mateusz Banasiuk i Magdalena Schejbal.

Reżyser o filmie Dalej jazda:

W naszym filmie główni bohaterowie wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń. To historia o tym, że nigdy nie jest za późno na realizację pragnień. Chcieliśmy zrobić film zabawny, ale przy tym mocno wzruszający, przechodzący ze skrajności w skrajność, cały czas silnie emocjonalny.

Z kolei producentka Magdalena Kuczewska dodała:

Ten film pozwala łączyć pokolenia. Ludzie w różnym wieku będą się na nim wspólnie bardzo dobrze bawić, ale i wzruszać, odnajdując siebie i codzienne sytuacje, których doświadczają.

W sieci pojawił się zwiastun Dalej jazda, komedii, która będzie mieć kinową premierę 3 stycznia 2025 roku.

Dalej jazda - zwiastun

Dalej jazda - zdjęcia

Dalej jazda

Dalej jazda - opis fabuły

„Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

Film wyprodukowany został przez Dream Lake i Monolith Films. Produkcję współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.