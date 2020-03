Little America i Russian Doll - zdjęcia do seriali opóźnione. Film Ryana Murphy'ego wstrzymany

Universal Television opóźniło produkcję trzech seriali: 2. sezonu serialu Russian Doll z udziałem Natashy Lyonne dla Netflix, 2. sezon antologii Little America dla AppleTV+ oraz premierowy sezon Rutherford Falls. Decyzje udało się podjąć sprawnie dzięki braku konkretnych terminów rozpoczęcia prac nad serialami. Wszystko oczywiście spowodowane jest pandemią koronawirusa. Na razie nie wiadomo, kiedy twórcy i aktorzy ruszą na plan.

Portal Deadline donosi również, że zawieszono tymczasowo produkcję filmu The Prom, za kamerą którego stanął Ryan Murphy. Jest to adaptacja musicalu scenicznego z udziałem Meryl Streep i Nicole Kidman. Media przekonują, że nikt nie został zakażony wirusem, są to jedynie środki ostrożności.