Co w duszy gra - zwiastun animacji Pixara. Życie po śmierci w innym wydaniu

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki z podstawówki, który dostaje życiową szansę zagrania w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Jednak jeden zły krok sprawia, że jego życie może dobiec końca. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań zanim wyruszą na ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy sił z nową duszą imieniem 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia. Joe chce t zmienić i pokazać zalety Ziemi i przy okazji odkryje odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu

Co w duszy gra - zwiastun

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad i Daveed Diggs. Za reżyserię odpowiadają Pete Docter (Inside Out, Up) oraz Kemp Powers (One Night in Miami).

Co w duszy w gra - premiera w kinach na całym świecie w lipcu 2020 roku.