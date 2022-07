Gremlins: Secrets of the Mogwai - obsada głosowa serialu animowanego. Jest też aktor znany z roli Billy'ego [SDCC 2022]

fot. Warner Bros.

Gremlins: Secrets of the Mogwai to serial animowany na podstawie kultowego filmu z lat 80. Gremliny rozrabiają, który będzie składać się z 10 odcinków. Produkcja ma trafić na platformę HBO Max oraz Cartoon Network w 2023 roku.

W oficjalnym opisie fabuły Gremlins: Secrets of the Mogwai możemy przeczytać, że to historia, która rozgrywa się w latach 20. w Szanghaju, gdzie 10-letni Sam Wing (przyszły właściciel sklepu z filmu Gremliny rozrabiają) poznaje młodego mogwaja zwanego Gizmo. Wraz z nastoletnią, uliczną złodziejką o imieniu Elle, wyruszają w niebezpieczną podróż przez wiejską część Chin. Po drodze spotykają różne barwne potwory i duchy znane z chińskiego folkloru, z którymi czasami muszą walczyć. Podczas wyprawy, której celem jest powrót Gizmo do swojej rodziny i odkrycie legendarnego skarbu, są ścigani przez żądnego władzy przemysłowca i jego rosnącą armię złych gremlinów.

Podczas panelu dyskusyjnego na Comic-Conie w San Diego ogłoszono, że do Ming-Na Wena, Jamesa Honga, BD Wonga i Izaaca Wanga, którzy podłożą głos swoim postaciom, dołączą kolejni aktorzy: Sandra Oh, Randall Park, George Takei i Bowen Yang. Ponadto do franczyzy powróci Zach Galligan, który w filmach wcielał się w Billy'ego Peltzera. Aktor pojawił się podczas panelu i opowiedział o swojej tajemniczej roli.

Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale ponieważ są to Chiny lat 20., nie gram Billy'ego, ponieważ nie było go wtedy w pobliżu. Więc gram tę fajną postać. To była naprawdę zabawna i niesamowita praca z nową grupą kreatywnych ludzi, którzy mają świeże spojrzenie na franczyzę i rozwijają mitologię – kto wie, co zamierzają jeszcze dodać. Może dodadzą nową transformację lub nową zasadę, o której jeszcze nie wiemy… Myślę, że fani Gremlinów to pochłoną.

Głosu małemu stworkowi Gizmo użyczy nowy aktor, a nie komik Howie Mandel, który dubbingował go również w kontynuacji filmu z lat 80. - Gremliny 2. Producent wykonawczy i showrunner - Tze Chun - we wcześniejszych wypowiedziach zapowiadał, że w serialu pojawią się easter eggi i mitologia związana z gremlinami, która usatysfakcjonuje wieloletnich fanów, a także przyciągnie nowych. Dodał, że wzorowali się na filmach Pixara, studia Ghibli i rzeczami, które razem mogą oglądać zarówno dzieci, nastolatkowie, a także dorośli.

