W 2023 roku w sieci pojawiły się pierwsze przecieki wskazujące na to, że trwają prace nad The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake, za który miałoby odpowiadać studio Virtuous. Niedługo po nich tytuł ten pojawił się również w wyciekniętych dokumentach sądowych, co dodało całej sprawie wiarygodności. Mimo że od tych wydarzeń minęło już wiele miesięcy, nadal nic nie zostało zapowiedziane, ale wkrótce ma to ulec zmianie.

O grze tym razem wspomniał znany insider o pseudonimie NatetheHate. Z jego słów wynika, że gra zostanie niedługo zapowiedziana i najprawdopodobniej trafi na rynek jeszcze przed czerwcem tego roku. Słowa insidera potwierdzili też redaktorzy serwisu VGC, dodając, że według ich źródeł remake Obliviona może zadebiutować... już w przyszłym miesiącu.

Z nieoficjalnych informacji, które przedostały się do sieci kilka miesięcy temu, wynika, że odświeżony Oblivion powstaje na silniku Unreal Engine 5, ale zmiany nie będą ograniczać się wyłącznie do oprawy audiowizualnej. Twórcy mają pracować też nad uwspółcześnieniem rozgrywki. Na łamach serwisu MP1ST wspomniano między innymi, że system wytrzymałości ma być mniej frustrujący, a interfejs zostanie zmodyfikowany i stanie się bardziej przejrzysty dla młodszych graczy.