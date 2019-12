Little Fires Everywhere - zwiastun serialu z Reese Withespoon. Kiedy premiera?

Little Fires Everywhere to opowieść o ciężarze tajemnic, natury sztuki i tożsamości oraz problemów macierzyństwa. Bohaterką jest matka z rodziny Richardsonów, która prowadzi pozornie idealne życie.Serial pokaże, jak niebezpieczna jest wiara, że stosowanie się do zasad może zapobiec każdej katastrofie.

W obsadzie są Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood, Joshua Jackson i Jesse Williams.

Little Fires Everywhere - premiera 18 marca 2020 roku.