Little Nightmares III opóźnione. Na grę poczekamy dłużej

fot. Bandai Namco

Bandai Namco i Supermassive Games ogłosili, że premiera długo wyczekiwanej gry Little Nightmares III nie odbędzie się w tym roku i na tę produkcję trzeba będzie czekać do roku 2025. Nieco więcej szczegółów ujawniono w komunikacie prasowym, który został opublikowany przez zespół deweloperski.

Choć nie możemy się doczekać, aż ponownie wkroczycie do krainy Nowhere, chcemy również zapewnić, że gra otrzyma należną jej troskę i miłość. Jakość jest dla nas priorytetem, i wiemy, że dla was również. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o przesunięciu premiery na 2025 rok. Będziemy dzielić się większą ilością informacji na temat Little Nightmares III jeszcze tego lata, więc prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na dalsze aktualizacje. Tymczasem chcielibyśmy podziękować wam za waszą cierpliwość i nieustające wsparcie.

W najnowszej części popularnej serii horrorów logicznych pojawią się dwie nowe postacie, z których każda posiada unikalne przedmioty. Nie zabraknie również możliwości zabawy w kooperacji. Tytuł tworzony jest z myślą o PC oraz konsolach obecnej i poprzedniej generacji.