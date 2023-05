LL Cool J pojawi się w 3. sezonie NCIS: Hawai’i. Ponownie wcieli się w rolę Sama Hanny'ego

fot. materiały prasowe

Po zakończeniu NCIS: Los Angeles LL Cool J powtórnie pojawi się jako Sam Hanna w 3. sezonie NCIS: Hawai’i.

W ostatnim odcinku 2.sezonu pod tytułem Dies Irae, kiedy Kate Whistler (Tori Anderson) i Jane Tennant (Vanessa Lachey) są pod ostrzałem w Wenezueli, pomaga im sam, który przedostał się tam z Meksyku.

Vanessa Lachey komentowała:

„Jedną z najpiękniejszych rzeczy w pracy nad NCIS: Hawai'i jest zdolność serialu do łączenia całego uniwersum. Świetnie się bawiliśmy, rozpowszechniając aloha w NCIS i NCIS: LA za pomocą potrójnego crossovera. Teraz mamy niesamowitą okazję, by sprowadzić Sama Hannę na Hawai’i, aby pomógł wyspie rozwiązać niektóre sprawy i może pry okazji trochę się pośmiać. Witaj w ohanie, Todd! To będzie niezła jazda. ”

NCIS: Hawai’i – informacje ogólne

W obsadzie oprócz Lachey i Anderson zobaczymy również Alexa Terranta, Noaha Millsa, Yasmine Al-Bustami i Jasona Antoona.

NCIS: Hawai’i to serial produkowany przez CBS Studios. Producentami wykonawczymi są Matt Bosack, Jan Nash i Christopher Silber.