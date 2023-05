Znani ludzie, którzy krytykują swoje biografie. Mark Zuckerberg, Jada Pinkett Smith i inni

fot. materiały prasowe

Filmy biograficzne nie zawsze przypadają do gustu osobom, które są przedstawiane na ekranie. Zdarza się również, że to rodzina portretowanej postaci dzieli się w mediach nieprzychylnymi opiniami. Powodem niezadowolenia jest najczęściej fakt niedokładnego ukazywania historii lub przeinaczenia przez twórców faktów z życia bohatera. Wielu słynnych ludzi jest tak zniesmaczonych sposobem przedstawienia ich na ekranie, że nie przyznają się oni do danych produkcji. I dotyczy to zarówno filmów, które całkowicie poświęcają się ich życiorysowi, jak i tych, które traktują ich historie jako dopełnienie fabuły.

Prezentujemy galerię o znanych osobach, które krytykują swoje biografie. Wśród nich pojawiły się zasłużone jednostki i głośne nazwiska. Wielu aktorów, dziennikarzy, działaczy, muzyków i twórców znalazło się w sytuacji, w której nie mogli zaakceptować swojego obrazu w produkcjach biograficznych. W galerii odnajdziecie również przypadki, w których głos zabierała rodzina bohaterów.

Znani ludzie, którzy krytykują swoje biografie

Sprawdźcie sami, które postaci hejtowały własne biografie.