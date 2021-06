Locke & Key - kiedy premiera 2. sezonu? Pierwsze zdjęcia

fot. Netflix

Podczas Netflix Geeked ogłoszono, kiedy premiera 2. sezonu Locke & Key. Odbędzie się on w październiku 2021 roku. W specjalnie opublikowanym wideo obsada ogłosiła tę informację. Szczegółów fabuły nie zdradzono, więc ten aspekt pozostaje tajemnicą.

Opublikowano także pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Locke & Key, które być może podpowiedzą o czym ta seria może opowiadać. Zobaczcie i oceńcie sami.

Locke & Key - zdjęcia z 2. sezonu

Locke & Key - sezon 2

Przypomnijmy, że projekt oparty jest na komiksie Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Serial opowiada historię trójki rodzeństwa, które ze swoją matką Niną wprowadza się do starego domu należącego do rodziny ich tragicznie zmarłego ojca. Dzieci odkrywają, że posiadłość kryje wiele tajemnic, a klucze do różnych drzwi w rezydencji mają magiczną moc zamieniania ludzi w duchy lub wymazywania pamięci.

Wideo z ogłoszeniem daty premiery wygląda tak:

Na razie nie wiadomo, kiedy do sieci trafi pierwszy zwiastun.