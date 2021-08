Loki - były showrunner Doktora Who krytykuje serial za ukazanie biseksualności

Źródło: Marvel/Disney+

Były showrunner serialu Doktor Who, Russell T. Davies, skrytykował produkcję Loki za ukazanie biseksualności postaci tytułowego antybohatera. W czasie wirtualnego panelu Pride dla Uniwersytetu w Swansea Davies stwierdził, że podejście do seksualności Lokiego jest słabym, niedorzecznym i tchórzliwym gestem i wyraził swoje obawy, że nie jest to odpowiednie podejście do tematu.

Daviesowi chodziło o moment z 3. odcinka serialu, w którym Sylvie pyta Lokiego czy miał w swoim życiu jakąś księżniczkę lub księcia, którzy byli dla niego wyjątkowi. Loki stwierdził, że miał takie osoby z obydwu płci.

Marvel/Disney+

W serialu Loki tytułowy antybohater po wydarzeniach z bitwy o Nowy Jork zostaje uwięziony przez TVA, agencję kontrolującą linię czasu. Nasz bóg musi pomóc organizacji złapać jedną ze swoich wersji, która sieje chaos. W obsadzie serialu znaleźli się między innymi Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant i Wunmi Mosaku.