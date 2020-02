Loki kluczowy dla MCU? Spot sugeruje złoczyńcę 4. fazy i alternatywne światy

W czasie Super Bowl 2020 zaprezentowano spot seriali MCU, które znajdą się na Disney+ - mowa tu o produkcjach Loki, WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier. Po krótkiej analizie materiału amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że pierwsza z nich może mieć fundamentalne znaczenie dla 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Nie jest bowiem wykluczone, że wideo podpowiada, kim będzie złoczyńca, sugerując również, iż na ekranie zobaczymy alternatywne światy.

Warto zwrócić uwagę, że Loki pokazuje się widzom w ubraniu, które przywodzi na myśl strój więzienny. Jeszcze istotniejsze jest to, jakie litery znajdują się na jego kostiumie; widoczny na nim skrót "TVA" to najprawdopodobniej nawiązanie do znanej z komiksów Marvela grupy Time Variance Authority, biurokratycznej organizacji monitorującej alternatywne rzeczywistości i linie czasowe uniwersum i dbającej o nieporuszanie się pomiędzy nimi. Wygląda na to, że TVA pojmało Lokiego tuż po tym, jak ten wszedł w posiadanie Tesseraktu w trakcie wydarzeń pokazanych w filmie Avengers: Koniec gry.

Na tej podstawie serwis Comic Book spekuluje, że Loki ustawia fundamenty pod wprowadzenie do MCU ikonicznego złoczyńcy Marvela, Kanga Zdobywcy. Ten pojawiał się w kilku opowieściach związanych z TVA, choćby w serii komiksowej Thor z 1986 roku. Przypomnijmy, że dla działania tego antagonisty z przyszłości istotne znaczenie ma motyw podróży w czasie - Kang jest ekspertem w dziedzinie technologii przyszłości (jego wielką bronią jest choćby zbroja z nieznanego stopu metalu, która reaguje na mentalną kontrolę), a przy tym doskonale zna historię i alternatywne światy. Sam skonstruował także wehikuł czasu.

Comic Book wychodzi z założenia, że TVA uwięziło Lokiego właśnie w celu wydobycia informacji o Kangu.

Producent Stephen Broussard już kilka miesięcy temu wyjawił, że w serialu Disney+ motyw podróży w czasie będzie miał istotne znaczenie.

Zobaczcie również zrzuty ze spotu w dobrej rozdzielczości - materiały trafiły do sieci dziś w nocy:

The Falcon and the Winter Soldier - spot z Super Bowl

Kang Zdobywca:

Kang Zdobywca

Loki zadebiutuje w platformie Disney+ na wiosnę 2021 roku.