Loki - easter egg w 2. sezonie. Powiązany jest z bohaterem Eternals

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2021 roku premierę miał film Eternals, w którym wystąpił między innymi Kumail Nanijani. Wówczas wcielił się w rolę Kinga - bollywoodzkiego gwiazdora, który potrafi kontrolować kosmiczną energię za pomocą rąk. Choć bohater pojawił się w świątecznych Strażnikach Galaktyki, raczej nikt nie spodziewał się, że jego podobizna przewinie się w kolejnej produkcji MCU. Można było go dostrzec w 2. sezonie Lokiego.

Loki - easter egg z Kingiem

Easter egg pojawił się na początku drugiego epizodu. Podczas gdy Mobius (Owen Wilson) i Loki (Tom Hiddleston) szybko przemierzają londyńskie ulice, na ścianie widoczny jest Kingo. Bohater został uwieczniony na plakacie filmowym.

Loki - easter egg

Na grafice znalazł się napis "Wielki Kingo", co ma nawiązywać do aktora, którego rodzina była niezwykle sławna w Bollywoodzie przez ostatnie dekady. W Eternals ujawniono, że rodowód celebrytów był nieprawdziwy - ponieważ Kingo był nieśmiertelny, udawał, że jest aktorską rodziną. Zatem każdy kolejny "gwiazdor" to zasadniczo ten sam bohater, który podszywał się pod aktora następnego pokolenia.

Loki - pierwsze dwa odcinki 2. sezonu są dostępne na Disney+.