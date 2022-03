Loki jak żywy. Tę figurkę będzie chciał każdy fan MCU - cena z kosmosu!

fot. Queen Studios Collectibles

Queen Studios Collectibles ogłosiło nową kolekcjonerską figurkę z serii True to Life. Celem jej jest stworzenie wyjątkowo realistycznej figurki dzięki specjalnej technologii, która będzie niepodobna do innych. Figurka została stworzona w skali 1/4, a detale są ręcznie rzeźbione. Wysokość to 52 cm, a szerokość to 30 cm. Od razu zapowiedziano, że kolejną postacią będzie Scarlet Witch.

Loki - szczegóły i cena

Figurka o tak zdumiewająco realistycznym wyglądzie ma jednak swoja cenę. Aby ją zakupić trzeba wydać 1140 dolarów. 30 marca 2022 roku ruszą preorder na oficjalnej stronie twórców i żeby się na niego zapisać, trzeba wpłacić depozyt o wartości 430 dolarów. Szczęśliwcy dostaną swoją figurkę dopiero w 2023 roku.

Co ciekawe figurka jest dostępna do zakupu jedynie w kilku krajach Azji oraz w Europie. Amerykanie więc nie mają tej możliwości. Wygląd figurki został zainspirowany filmem Avengers z 2012 roku.

