Moon Knight - czy akcja serialu dzieje się w MCU? Producent tłumaczy

fot. Marvel

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Moon Knight platformy Disney+ i Marvel Studios. Inny charakter projektu oraz nowy bohater sprawiły, że wielu fanów zaczęło się zastanawiać czy akcja produkcji dzieje się w świecie MCU czy jest odrębną opowieścią. Producent serialu, Grant Curtis, wyjawił w rozmowie z Inverse, że serial w większości dzieje się w MCU i uważni widzowie dostrzegą wszelkie easter eggi nawiązujące do innych projektów uniwersum, które zostały zaszczepione w historii. Stwierdził, że nigdy celowo nie chcieli uczynić serialu samodzielnym, nie będącym częścią uniwersum.

Każdy z sześciu odcinków serialu będzie liczył ponad 50 minut, czyli więcej niż epizody większości dotychczasowych serialowych projektów MCU. Curtis stwierdził, że przez bogatą historię herosa w komiksach mieli wiele skomplikowanych motywów do wyboru, że scenarzyści mieli problem z tym, aby zamknąć odcinki w 45 minutach. Wyjawił, że kłopotem było nie to, co dać, a to co ująć z historii.

Moon Knight - Pan Knight

Moon Knight - obsada

W głównej roli w serialu występuje Oscar Issac. Ponadto w obsadzie znajdują się Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

