Loki i The Mandalorian - nowe steelbooki trafią do sprzedaży. Daty i szczegóły dodatków

Fot. Marvel

Reklama

Ostatnio informowaliśmy was o zapowiedzi steelbooka z serialem WandaVision, który zadebiutuje jeszcze 2023 roku w USA, a teraz mamy zapowiedzi podobnych wydań dla seriali Loki i The Mandalorian.

Wydania Blu-ray i 4K UHD Lokiego mają zadebiutować 26 września (chwilę przed premierą 2. sezonu), natomiast The Mandalorian: The Complete First Season i The Mandalorian: The Complete Second Season trafią do sprzedaży 12 grudnia.

Przedsprzedaż ma ruszyć 28 sierpnia, a na kupujących czekać będą steelbooki oraz dodatki. W przypadku Lokiego będzie opcja spotkania scenografów premierowego sezonu, a także materiał związany z 2. sezonem. Serial MCU będzie miał też materiał zawierający wpadki na planie oraz usunięte sceny. Zobaczcie zdjęcie wydania:

materiały prasowe