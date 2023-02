Loki - jak ważną rolę odegra Jonathan Majors w 2. sezonie? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wcześniejsze plotki w kontekście 2. sezonu serialu Loki wskazywały, że tytułowy bohater i Mobius będą na tropie kilku wariantów Kanga. Nie były to jednak do końca jasne komunikaty, a teraz mamy nowe pogłoski związane z tym, że faktycznie bohaterowie będą na tropie wariantów Kanga w różnych okresach czasowych. Uwaga! Poniżej znajdują się spoilerowe informacje do filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Sporą podpowiedzią jest także scena po napisach filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, w której Loki i Mobius siedzą na widowni w jednym z budynków, prawdopodobnie na początku XX wieku. The Cosmic Circus powołując się na swoje źródła donosi, że wariantów będzie więcej, niż potwierdzony we wspomnianej scenie po napisach Victor Timely. Bohaterowie mają podróżować po czasie, aby odkryć zakres kontroli Kanga i jego wariantów nad strumieniami czasu. Źródło podaje jednak, że trzy główne warianty zaprezentowane w pierwszej scenie po napisach trzeciego Ant-Mana, nie pojawią się w serialu, ale zostaną prawdopodobnie wspomniane. Należy jednak pamiętać, że na razie nie mamy wielu potwierdzonych informacji o 2. sezonie, a wszystkie dotychczasowe doniesienia należy traktować jako plotki.

Informacje i spekulacje na temat innych wariantów Kanga przeczytacie w wyjaśnieniu scen po napisach wspomnianego nowego filmu MCU, które znajduje się poniżej.

