Loki - dlaczego Kang chce zachować jedną linię czasu? Ta teoria jest genialna w swojej prostocie

W finałowym odcinku pierwszego sezonu serialu Loki widzieliśmy, jak Sylvie zabija Tego, Który Trwa - ten ostatni przekonywał, że jego śmierć doprowadzi do powstania zagrożenia ze strony innych wariantów Kanga Zdobywcy, przed którymi starał się chronić multiwersum, m.in. poprzez stworzenie Świętej Chronologii. Powszechnie przyjmuje się, że Ten, Który Trwa chciał po prostu pokazać swoją dominację nad innymi Kangami; sęk w tym, że jego motywacje mogły być zgoła odmienne.

W premierowym odcinku 2. sezonu Loki słucha nagranej wcześniej rozmowy Kanga z Ravonną Renslayer; nagranie sugeruje, że oboje - podobnie jak w komiksach - byli kiedyś parą. Na tej podstawie w sieci pojawiła się teraz teoria, że Ten, Który Trwa dążył do pozostawienia wyłącznie jednej linii czasowej nie w obawie przez innymi swoimi wariantami, a chcąc uchronić jedyną rzeczywistość, w której Ravonna odwzajemniła jego uczucia.

Jak pisze jeden z użytkowników Reddita:

Jeśli mam rację, zapytacie pewnie, dlaczego Ten, Który Trwa ostatecznie zostaje sam i w zasadzie pragnie śmierci, podczas gdy Ravonna jest tego kompletnie nieświadoma? A może jest tak, że gdy Kang wyjawił, co dla niej zrobił, ona go po prostu odrzuciła. Jej uczucie do niego wygasło. Załamany Kang wymazał jej pamięć, ale chciał ją w jakiś sposób zatrzymać przy sobie. Część jej osobowości przeniósł do Panny Minutki, aby ta pomogła mu w kierowaniu TVA. (...) Wie, że inne warianty Kanga nie kierują się jak on miłością.

Kang Zdobywca - moce, historia, ciekawostki

Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy.