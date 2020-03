Loki - żeńska wersja głównego bohatera i zaskakujący złoczyńcy. Materiały z planu

Prace na planie serialu Loki już ruszyły - od kilku dni do sieci raz po raz trafiają materiały pochodzące z kręcenia zdjęć do produkcji MCU. Dzięki tym najnowszym wiemy już, że tajemniczy członek zajmującej się staniem na straży linii czasowych i alternatywnych rzeczywistości instytucji Time Variance Authority (TVA), to postać, w której rolę wcieli się Owen Wilson. Wygląda na to, że blisko współpracuje on z tytułowym bohaterem.

Mamy także okazję lepiej przyjrzeć się postaci, którą sportretuje Sophia Di Martino. Fotografie w lepszej rozdzielczości pozwalają zauważyć, że bohaterka nosi niemalże identyczny strój jak Loki - z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy więc zakładać, że Brytyjka zagra na ekranie Lady Loki, żeńską wersję boga podstępu. Pojawiają się głosy, że Loki wraz z TVA będzie dążył do jej usunięcia z alternatywnej rzeczywistości.

Z kolei jeden ze służących do ewakuacji autobusów z planu ma na sobie napis "Roxxcart" - wiele wskazuje więc na to, że w serialu pojawi się znana już z MCU organizacja Roxxon, w dotychczasowych odsłonach projektu przedstawiana jako skupiająca złoczyńców grupa dążąca do uzyskania coraz większego wpływu na świat. Z drugiej jednak strony w sieci spekuluje się, że materiały z planu pochodzącą z sekwencji rozgrywających się w alternatywnej, futurystycznej rzeczywistości; nie jest więc wykluczone, że w niej Roxxon będzie pełnił funkcję globalnego dostawcy rozmaitych usług.

We have the very first look at the "Loki" set photos featuring Tom Hiddleston, Owen Wilson, and more in character for the Disney+ show! Check out the pics: https://t.co/6058i9Bcf2 — JustJared.com (@JustJared) March 4, 2020

Z powodu ograniczenia dotyczącego praw autorskich wszystkich zdjęć nie możemy Wam pokazać w tym miejscu - znajdziecie je jednak pod tym adresem.

Na stronie IMDb Pro pojawiła się zaś informacja, że do obsady dołączyła znana m.in. z serialu The Walking Dead i filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (zagrała w nim młodą Rey), Cailey Fleming. Ma ona wcielić się w rolę "młodej Sylvie" - na tej podstawie zakłada się, że chodzi tu o Sylvie Lushton aka Enchantress. W komiksach to niezwykle potężna postać potrafiąca manipulować umysłami, teleportować się i zmieniać swój wygląd - w pewnym momencie weszła ona w skład grupy Young Avengers.

Enchantress

Zobacz także:

Loki zadebiutuje w ofercie Disney+ na wiosnę przyszłego roku.