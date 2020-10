Loki - Sasha Lane potwierdza udział w serialu. Richard E. Grant udaje się na zdjęcia do Atlanty

Źródło: materiały prasowe

Loki to jeden z seriali szykowanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Jakiś czas temu pojawiła się plotka, jakoby znana z serialu Utopia Sasha Lane miała pojawić się w produkcji. I wydaje się, że w końcu mamy w tej sprawie potwierdzenie. Wszystko przez wywiad dla witryny Golden Globes. Otóż przed pytaniem o to, czy aktorka w ogóle lubi komiksy Loki został wspomniany jako produkcja, w której Lane bierze udział. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Natomiast Richard E. Grant, który ma zagrać w serialu ujawnił na Twitterze, że wybiera się na zdjęcia do Atlanty do projektu Marvel Studios.

Póki co szczegóły fabuły serialu nie są znane. W produkcji mamy dowiedzieć, co działo się z tytułową postacią po tym jak zniknęła w jednej ze scen widowiska Avengers: Endgame. Pierwsza, bardzo krótka zapowiedź produkcji sugerowała, że ważny element historii serialu będą stanowiły podróże w czasie.

Loki - premiera w 2021 roku.