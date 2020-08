Loki spowoduje Multiverse of Madness w MCU i na zawsze zmieni jego oblicze? [TEORIA]

Marvel/Screen Rant

Fani MCU wciąż czekają na nowe wieści w kwestii kolejnych filmowych i serialowych odsłon projektu - na tym polu musimy na razie uzbroić się w cierpliwość i zaczekać choćby na ostateczne ustalenie dat premier poszczególnych produkcji. Nie jest jednak wykluczone, że najważniejszą w kontekście 4. fazy przedsięwzięcia stanie się Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Już w grudniu zeszłego roku prezes Marvel Studios, Kevin Feige, w trakcie brazylijskiego konwentu CCXP zapewniał bowiem, że tytułowe multiwersum będzie kluczowe dla tego, co zobaczymy w przyszłych produkcjach.

Teraz serwis Screen Rant przedstawił teorię, według której to Loki spowoduje w MCU Multiverse of Madness; wiemy bowiem, że poświęcony mu serial jak i WandaVision mają być połączone z kolejną ekranową odsłoną przygód Najwyższego Maga. Dziennikarze zauważają, że w filmie Avengers: Koniec gry bóg podstępu przejął Kamień Przestrzeni i przenosząc się do innej rzeczywistości stworzył nową, alternatywną linię czasową. W opisie serialu Loki ujawniono również, że złoczyńca będzie przemieszczał się po różnych okresach historycznych i stawał się nieoczekiwanym uczestnikiem ważnych wydarzeń z przeszłości.

Warto zaznaczyć, że showrunner produkcji o Lokim, Michael Waldron, jest również współscenarzystą Doktora Strange'a 2 - naturalne wydaje się więc bezpośrednie połączenie sposobu prowadzenia narracji w obu dziełach. Według Screen Ranta serial Disney+ ma ustawić podwaliny pod Multiverse of Madness nawet bardziej, niż w tej chwili przypuszczamy. Wszystko przez to, że bóg podstępu, jak wiemy już z materiałów promocyjnych, trafi do specjalnego więzienia czasowego, a także stanie naprzeciw organizacji Time Variance Authority (TVA), w komiksach odpowiedzialnej za ochronę linii czasowych. Na tej podstawie możemy założyć, że Loki zostanie pokazany jako złoczyńca z krwi i kości, którego działania (choćby zemsta za to, co spotkało go w filmie Avengers z 2012 roku) będą miały olbrzymie konsekwencje dla świata - jedną z nich może być właśnie zapoczątkowanie Multiverse of Madness.

Loki w "Endgame"

Nie jest na razie jasne, czy tytuł nawiązuje wyłącznie do zgłębiania koncepcji multiwersum w MCU, czy też - zgodnie z niektórymi spekulacjami - wiąże się on dosłownie z alternatywnym wymiarem mającym sprowadzić zagładę. Screen Rant nie zabiera w tej sprawie stanowiska; dziennikarze skłaniają się raczej ku teorii, że Doktor Strange w swoim drugim filmie wyruszy właśnie na poszukiwanie Lokiego, który w tajemniczych okolicznościach otworzył bramy do innych części multiświata. Bezpiecznym będzie założenie, że bóg podstępu nie jest głównym złoczyńcą produkcji; nie można wykluczyć, że koniec końców pomoże on Najwyższemu Magowi w rozprawieniu się z konsekwencjami zachwiania multiwersum. Być może dlatego Gugu Mbatha-Raw sugerowała niedawno, że w przyszłych odsłonach MCU Loki "dojrzeje".

Na końcu swojego wywodu Screen Rant zdradza już przejawy myślenia życzeniowego, co dziennikarze sami podkreślają we wpisie. I tak chcieliby oni, by 3 potężnych magów, Doktor Strange, Loki i Scarlet Witch, w Multiverse of Madness zmierzyli się z jeszcze większym zagrożeniem, a bóg podstępu w następstwie tych wydarzeń na dobre powrócił do zasadniczej linii czasowej i ponownie połączył swoje siły z Thorem.