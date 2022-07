Loki - Tom Hiddleston i Owen Wilson w smokingach na zdjęciach z planu. Nawiązanie do Eternals

Fot. Marvel

Na razie Marvel Studios zapowiedziało, że tylko Loki doczeka się 2. sezonu. Od jakiegoś czasu trwają prace na planie, a teraz wydaje się, że główne zdjęcia mogą być na ukończeniu. W sieci znalazły się fotki z planu produkcji, na których dostrzeżono Toma Hiddlestona (Loki) i Owena Wilsona (Mobius) ubranych w smokingi na ciemnej londyńskiej ulicy. Nie mają na sobie kurtki TVA, więc trudno ocenić, co dokładnie dzieje się w realizowanej scenie. Na ulicy są jednak zaparkowane stare samochody, co sugeruje, że podróży w czasie nie zabraknie w nowym sezonie. Aaron Moorhead i Justin Benson odpowiedzialni za reżyserię Moon Knighta, przejmą stery w 2. sezonie, zastępując Kate Herron.

To jednak nie wszystko, bo plan zawiera liczne smaczki do komiksów i innej produkcji Marvel Studios - Eternals. Na zewnątrz londyńskiego kina, zobaczyć można fikcyjny plakat filmowy zawierający podobiznę Kingo, bollywoodzkiego aktora granego przez Kumaila Nanjiani. Inne plakaty nawiązują do dwóch mało znanych postaci z komiksów - Zaniac i Phone Ranger. Zobaczcie sami:

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1543728157496418304

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1543734851974709251

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1543774549187100674

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1543775938743341056

https://twitter.com/bestoftwh/status/1543784354769412097

https://twitter.com/florencepiou/status/1543757242138492929

Loki w 2. sezonie będzie miał też innego głównego scenarzystę - Michaela Waldrona zastąpił Eric Martin. Na ten moment nie jest znana data premiery produkcji Disney+.