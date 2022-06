Thor: miłość i grom - dlaczego Loki nie pojawia się w filmie? Hemsworth i Waititi śmieszkują

Marvel

Thor: miłość i grom już w przyszłym tygodniu wejdzie na ekrany polskich kin. W ramach kampanii promocyjnej Chris Hemsworth i reżyser Taika Waititi udzielili teraz wywiadu, w którym w humorystyczny sposób wytłumaczyli, dlaczego w produkcji nie pojawia się Loki, przy okazji żartując z Toma Hiddlestona.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że bóg podstępu z Ziemi-616 zginął z rąk Thanosa; w Kinowym Uniwersum Marvela działa obecnie jego inna wersja, Loki aka Wariant L1130, który dzięki Tesseraktowi uciekł z macierzystej linii czasowej w trakcie wydarzeń ukazanych w filmie Avengers z 2012 roku (do których przenieśliśmy się w produkcji Avengers: Koniec gry).

Jak nieobecność antybohatera w Thorze 4 tłumaczą Hemsworth i Waititi? Odtwórca tytułowej roli podchodzi do sprawy w osobliwy sposób:

On (Hiddleston - przyp. aut.) nie chciał być w tę produkcję zaangażowany. Powiedział: "Nienawidzę was wszystkich, w szczególności ciebie!" - pomyślałem wtedy, że to ogromna szkoda. I to wszystko. Ile razy możemy go w końcu zabijać na ekranie?

Później Hemsworth był jednak poważniejszy:

Kochamy Toma. Naprawdę go kochamy. Ale jest w tej chwili martwy. Nie Tom, tylko postać Lokiego.

Waititi przerwał tę wypowiedź słowami:

Nie, nie, nie... Tom jest dla nas po prostu martwy. Z całą pewnością - i to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą przyjaźń.

Jak się okazuje, twórcy Miłości i gromu oraz serialu Moon Knight działali w porozumieniu ze sobą, aby w spójny sposób przedstawić na ekranie postacie boskie (w produkcji Disney+ zobaczyliśmy m.in. awatary członków staroegipskiego panteonu). Zdradził to scenarzysta Moon Knighta, Jeremy Slater:

Marvel zachował się wspaniale, dając nam wolną rękę i mówiąc: "Ok, możecie pokazywać egipskich bogów wedle uznania, skoro na ekranie mamy zobaczyć jakichś trzech z nich". Intensywnie rozmawialiśmy jednak na ten temat z producentami filmu Thor: miłość i grom, aby dowiedzieć się, co zamierzają zrobić z boskimi postaciami we własnej opowieści i aby w ten sposób uniknąć jakiejkolwiek niespójności.

Slater dodał, że w jego ocenie w przyszłych projektach MCU powinniśmy zobaczyć przynajmniej część z egipskich bogów powiązanych z komiksową mitologią Moon Knighta.

Z kolei grafik koncepcyjny Anthony Francisco zamieścił na Instagramie wideo pokazujące szkice niewykorzystanych strojów Thora z filmu Avengers: Wojna bez granic. Szczególną uwagę zwraca kostium "pirackiej" wersji boga burzy i wyraźne inspiracje strojami Strażników Galaktyki:

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera w polskich kinach już 8 lipca.