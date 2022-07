Thor: miłość i grom - Hemsworth i Portman w świecie cieni [ZWIASTUN]. Bale widział 1 film o Thorze

Premiera filmu Thor: miłość i grom zbliża się wielkimi krokami. W ramach kampanii promocyjnej do sieci trafił właśnie nowy i najprawdopodobniej ostatni już zwiastun nadchodzącej produkcji Marvel Studios. Materiał ten pokazuje nam nie tylko niepublikowane do tej pory ujęcia, jak np. Chrisa Hemswortha i Natalie Portman w świecie rzucanego przez Gorra cienia, ale i kluczowe dla boga burzy wątki z całego MCU: walkę z Thanosem, śmierć Odyna i Lokiego czy pogrzeb Friggi. Tak prezentuje się trailer o wymownym tytule "Wędrówka":

Z kolei wcielający się w rolę Rzeźnika Bogów Christian Bale z rozbrajającą szczerością wyjawił, że wcześniej widział tylko jeden film o bogu burzy - Thor: Ragnarok. Niemniej jednak aktor całkiem sprawnie wybrnął z pytania o to, dlaczego postać herosa jest tak dobrze przyjmowana przez widownię:

Nowe światło na postać Walkirii rzuciła portretująca ją Tessa Thompson. Aktorka przy okazji wyjawiła zabawną sytuację z planu:

Będę szczera, nie podobało mi się to... Chciałam dostać więcej czasu. Walkiria nie dostała tyle czasu z gromem (przejętą od Zeusa bronią - przyp. aut.), ile by tego chciała, ale to wciąż była świetna zabawa. Mam nadzieję, że Russell (- przyp. aut.) nie będzie miał mi tego za złe, ale on był niesamowity - to jest oczywiście jego broń i naprawdę wczuł się w naukę władania nią. Czasem trenował nawet przed moją przyczepą, a ja mogłam to oglądać. (...) To było urocze - zobaczyć go w tej sukience rodem z kortów tenisowych, gdy ćwiczy posługiwanie się gromem.