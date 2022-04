Lords of the Fallen 2 - czy to koniec kłopotów gry? Twórcy zapowiadają premierę w 2023 roku

fot. CI Games

Lords of the Fallen 2 zapowiedziano jeszcze w 2014 roku, niedługo po premierze pierwszej części. Szybko jednak zaczęły się kłopoty wokół tej produkcji: najpierw z projektu odszedł Tomek Gop, później rozwój gry przeniesiono do innego zespołu deweloperskiego, a ostatecznie w 2018 roku porzucono dotychczasowe prace i rozpoczęto je od nowa. Wygląda jednak na to, że LOTF2 najgorsze ma już za sobą.

Z raportu finansowego firmy CI Games wynika, że premiera Lords of the Fallen 2 planowana jest na rok 2023, a jeszcze w tym roku ruszą działania marketingowe, których budżet wynosi 42 miliony złotych. W dokumencie wspomniano również, że CI Games planuje wykorzystywać silnik Unreal Engine 5 w swoich wszystkich przyszłych projektach, takich jak kolejna odsłona serii Sniper Ghost Warrior.

