Lords of the Fallen 2 – logo zaprezentowane. Ujawniono też sprzedaż serii Sniper Ghost Warrior

CI Games

Lords of the Fallen 2 zapowiedziano w grudniu 2014 roku, a więc zaledwie dwa miesiące po debiucie pierwszej części, a premierę wstępnie zaplanowano na rok 2017. Z planów tych jednak nic nie wyszło, a słuch o grze zaginął – nie doczekaliśmy się żadnych materiałów promocyjnych, ani konkretów na temat historii czy rozgrywki. Milczenie przerwano dopiero teraz. Na oficjalnej stronie CI Games opublikowano… logo drugiej odsłony. Nie jest ono szczególnie zaskakujące – ot, przypomina to z poprzedniczki z dodaną „dwójką”.

Niestety w dalszym ciągu nie podano żadnych konkretów na temat LOTF2 i na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Niewykluczone jednak, że pokazanie logo może być startem dalszych działań marketingowych.

fot. CI Games

Przy okazji ujawniono też wyniki serii Sniper: Ghost Warrior – jej łączna sprzedaż przekroczyła 11 milionów egzemplarzy. Przypominamy, że na rynek trafiły cztery jej odsłony – numerowana trylogia oraz Sniper Ghost Warrior Contracts z 2019 roku. Ten ostatni tytuł trafił do miliona nabywców i doczeka się kontynuacji.

Cieszę się z 11 milionów sprzedanych sztuk. Ta seria jest dla nas istotna. Wiele nauczyliśmy się przy Sniper Ghost Warrior 3, a Sniper Ghost Warrior Contracts okazało się sukcesem, przekraczając milion sprzedanych egzemplarzy. Następna odsłona, SGW Contracts 2, trafi wkrótce na rynek - mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.