Dying Light 2 - nadchodząca aktualizacja wprowadzi wyczekiwaną funkcję

fot. Techland

Polski Techland poinformował, że w pocie czoła pracują nad aktualizacją do Dying Light 2, na którą czeka wielu graczy. Oprócz tradycyjnego pakietu poprawek, zarówno dla trybu single jak i kooperacji, wprowadzi ona do gry opcję New Game Plus. Stosowna łatka ma pojawić się jeszcze przed końcem tego miesiąca, choć bardziej precyzyjny termin nie został jeszcze ujawniony. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które ukończyły już przygodę z głównym wątkiem fabularnym, ale chciałyby wrócić do niego, jednocześnie zachowując rozwój bohatera.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1511339506036842507

Najnowsza produkcja Techlandu na rynku zadebiutowała 4 lutego. Gra trafiła na wszystkie popularne konsole oraz PC.

