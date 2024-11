STALKER 2 - recenzje już w sieci. Czy opóźnianie premiery się opłaciło?

fot. GSC Game World

O godzinie 15:00 w sieci pojawiły się pierwsze recenzje gry STALKER 2: Heart of Chornobyl. Wynika z nich, że ukraińskie studio GSC Game World dostarczyła wymagające i niezwykle klimatyczne doświadczenie, ale niestety nie obyło się bez pewnych dość istotnych problemów technicznych i błędów.

Krytycy zgadzają się co do tego, że STALKER 2 to bardzo klimatyczna i wymagająca produkcja. Zona ma być miejscem z jednej strony nieprzyjaznym i niezwykle niebezpiecznym, z drugiej zaś otwarty świat zachęca do eksploracji, zaglądania w każdy kąt i wykonywania zadań pobocznych. Chwalona jest również ciekawa fabuła oraz dobrze napisane postacie, które spotkamy podczas rozgrywki. Ma być to również świetna propozycja dla osób, które cenią sobie wyzwania. Wiele osób wspomina, że to prawdziwie "hardcorowy" tytuł z wysokim poziomem trudności.

Największym problemem są kwestie techniczne. Niestety, mimo kilku opóźnień i dodatkowego czasu na produkcję, nie udało się wyeliminować wszystkich usterek. Recenzenci wspominają między innymi o kiepskiej sztucznej inteligencji, miejscami rozczarowującej wydajności i często występujących bugach różnego rodzaju.

Aktualnie średnia ocen drugiego STALKERA to 77/100 na podstawie ponad 30 opinii wystawionych przez krytyków.

Nasza recenzja gry pojawi się po weekendzie.