Wo Long: Fallen Dynasty z nową wersją demo. Kiedy będziemy mogli zagrać?

Koei Tecmo

Koei Tecmo ogłosiło, że jeszcze w tym miesiącu, a konkretnie rzecz ujmując 24 lutego, swoją premierę będzie miało drugie demo wymagającej produkcji Wo Long: Fallen Dynasty. Szczegółów zawartości nowej wersji demonstracyjnej nie ujawniono. Niemniej działania wydawcy pokazują, że nie boi się on o swoją grę i śmiało prezentuje ją przed premierą, pozwalając na to, by gracze sami mogli się do niej przekonać.

W przeciwieństwie do pierwszego dema, drugie dostępne będzie bez żadnych ograniczeń czasowych na platformach PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 i Xbox Series S/X.

https://twitter.com/WoLongOfficial/status/1622082587396014080

Za Wo Long: Fallen Dynasty odpowiadają weterani produkcji z gatunku określanego mianem "soulslike". Grę tworzą zespół Team Ninja, a więc ludzie, którzy w przeszłości pracowali między innymi przy NiOh oraz Bloodborne.

Wo Long: Fallen Dynasty na rynku zadebiutuje 3 marca. Gra już od dnia swojej premiery będzie dostępna w ramach abonamentu Game Pass na PC oraz konsolach Xbox Series X/S.