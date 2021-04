Losowe odtwarzanie debiutuje w Netfliksie

Źródło: Netflix

Z badań przeprowadzonych przez analityków firmy Ericsson ConsumerLab w 2016 wynika, że przeciętny konsument telewizji spędza od 12 do 18 miesięcy swojego życia na poszukiwaniu nowych treści do obejrzenia. Nadmiar dostępnych kanałów często przytłacza odbiorcę, przez co wiele osób nie jest w stanie szybko i sprawnie zdecydować się, przy jakiej produkcji spędzić filmowy wieczór.

Debiut platform streamingowych tylko pogłębił ten problem. Być może dziś rzadziej niż przed pięcioma laty bezmyślnie przeskakujemy pomiędzy kanałami w poszukiwaniu interesujących treści, ale platformy VoD podają nam na tacy setki filmów i seriali z całego świata. Wybranie spośród nich czegoś ciekawego również może nastręczyć wielu trudności.

Netflix postanowił rozwiązać ten problem w dość nietuzinkowy sposób. Już w 2020 roku serwis rozpoczął testy funkcji automatyzującej proces wyboru produkcji na kolejny seans. Funkcji, która właśnie trafiła do powszechnego użytku.

Widzowie korzystający z telewizyjnej aplikacji Netflixa mogą od teraz skorzystać z przycisku „Odtwórz losowo”, aby błyskawicznie odpalić jakąś produkcję zyskującą na popularności bądź wpisującą się w naszą historię oglądania. Po jego aktywacji serwis przedstawi nam zwiastun sugerowanego filmu bądź serialu, a jeśli ten nie przypadnie nam do gustu – możemy szybko przeskoczyć do kolejnej produkcji. I tak aż do czasu, kiedy któraś z propozycji przykuje naszą uwagę.

Użytkownicy platformy znajdą przycisku „Odtwórz losowo” w kilku miejscach. Netflix umieścił skrót do nowej funkcji pod nazwą profilu w menu startowym, w dziesiątym rzędzie na stronie głównej oraz w menu bocznym aplikacji telewizyjnej. Debiut maszyny do losowania filmów i seriali ma charakter globalny, wszyscy klienci platformy powinni uzyskać do niej dostęp już 28 kwietnia 2021 roku.