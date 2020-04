Łotr 1 - scenarzyści o alternatywnych pomysłach na zakończenie filmu

Gary Whitta i Chris Weitz rozmawiali z IGN o filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Zdradzili, że pod uwagę brano wiele różnych zakończeń tej historii. Potwierdzają to, co już wcześniej słyszeliśmy, że w jednym z nich bohaterowie przeżyli te wydarzenia, a dodają, że jedynie K-2SO miał zginąć na plaży Scarifu podczas bitwy. To właśnie tam miał głównie rozgrywać się finałowy akt historii, ale zmieniono to podczas dokrętek.

Czytamy, że Whitta oraz reżyser Gareth Edwards od początku chcieli zabić wszystkich bohaterów, ale początkowo Disney się nie zgodził. Potem reżyser Tony Gilroy (pracował przy dokrętkach) oraz scenarzysta Chris Weitz ich przekonali i nakręcili to, co zobaczyliśmy w kinie.

Twórcy początkowo chcieli, aby księżniczka Leia miała większą rolę w filmie. Jej młodsza wersja miała być odmłodzona efektami komputerowymi. Mieliśmy ją zobaczyć w bazie Rebelii w kilku scenach. Potem zdecydowano, że pojawienie się jej na samym końcu da lepszy efekt.

Na koniec wyjawili, że w scenach na plaży z oryginalnego 4. aktu sam Darth Vader miał przedzierać się przez żołnierzy Rebelii, by dostać się do Jyn i planów Gwiazdy Śmierci.