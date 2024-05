Twórca Szybkich i Wściekłych 10 wyreżyseruje science fiction z elementami grozy. Fabuła intryguje

fot. Universal Pictures

11817 to nowy projekt filmowy, za którego zabierze się Louis Leterrier (Iluzja, Szybcy i wściekli 10). Filmowiec będzie odpowiedzialny za reżyserię oraz produkcję, natomiast scenariusz zostanie napisany przez Matthew Robinsona. Projekt zostanie zaprezentowany na festiwalu filmowym w Cannes przez firmę Rocket Science.

Nowy film Louisa Leterriera - fabuła, produkcja

Film ukaże niewytłumaczalne siły, które na czas nieokreślony więzią czteroosobową rodzinę w swoim domu. Gdy kończą się zarówno nowoczesne luksusy, jak i artykuły niezbędne do życia, rodzina musi wykazać się pomysłowością, aby przetrwać i przechytrzyć tego, kto - lub co - trzyma ją w pułapce.

Tak Leterrier zapowiada swój nowy projekt:

- Zawsze koncentrowałem się na reżyserowaniu projektów, w których widzowie stają za bohaterami. Niezależnie od tego, jak bardzo złożone są te postacie, i czy popełniają błędy bądź zachowują się heroicznie, utożsamiamy się z nimi, przeżywając ich podróż. To właśnie ekscytuje mnie w całkowicie oryginalnej koncepcji 11817 i rodzinie, będącej sercem tej opowieści. Tego przeżycia widzowie nie zapomną.

Obecnie trwa casting do filmu, za którego produkcję odpowiadają następujące studia: Carrousel Studios, Rocket Science, Thank You Studios, Chernin Entertainment (A North Road Company) i 3 Arts Entertainment. Do producentów należą Leterrier, Thomas Benski, Omar Sy, Lars Sylvest, Kori Adelson, Oly Obst, Thorsten Schaumacher oraz Joe Neurauter.