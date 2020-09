Love and Monsters - nowy film o potworach producenta Stranger Things. Zobaczcie zwiastun

fot. materiały prasowe

W sieci pojawił się już zwiastun Love and Monsters, nowego filmu przygodowego Paramount Pictures. Reżyserem nadchodzącej produkcji jest Michael Matthews (Pięć palców dla Marsylii).

Główny bohater Love and Monsters to Joel Dawson, który, podobnie jak reszta ludzkości, siedem lat po "potworokalipsie" żyje pod ziemią, podczas gdy gigantyczne potwory przejęły kontrolę nad ziemią. Za pomocą radia udaje mu się jednak nawiązać kontakt z Aimee, dziewczyną ze szkolnych lat, oddalonej od niego o 80 mil. Pomimo niebezpieczeństwa, chłopak wyrusza do swojej ukochanej.

W obsadzie filmu znaleźli się Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker oraz Ariana Greenblatt. Za jego produkcję odpowiedzialni są Shawn Levy oraz Dan Cohen, producent wykonawczy Stranger Things. Scenariusz napisali Brian Duffield oraz Matthew Robinson.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzącej produkcji Paramount Pictures.

Love and Monsters - zwiastun

Premiera filmu Love and Monsters przewidziana została na 16 października 2020. Film dostępny będzie na platformach VOD, m.in. Amazon Prime Video oraz Apple TV.