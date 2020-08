Stranger Things - 4. sezon serialu nie będzie ostatnim

fot. Netflix

Pojawiły się głosy, że 4. sezon serialu Stranger Things może być ostatnim. Zdementować te plotki postanowili twórcy projektu, bracia Ross i Matt Dufferowie. Panowie w rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdzili, że nadchodzący sezon na pewno nie będzie ostatnim. Twierdzą, że wiedzą jak zakończy się produkcja i kiedy to nadejdzie. Jednak nie zdradzili na ile sezonów planują swój projekt. Stwierdzili, że pandemia koronawirusa dała im czas, aby spojrzeć w przyszłość, dowiedzieć się, co jest najlepsze dla programu.

Źródło: materiały prasowe

W obsadzie 4. sezonu znajdują się Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke i Cara Buono. Szczegóły fabuły nowej odsłony nie są znane.

Stranger Things - premiera 4. sezonu najprawdopodobniej w 2021 roku.