Love Life - serial HBO Max w Polsce. Jest data premiery

fot. HBO

HBO Polska ogłosiło, że Love Life trafi do Polski. Premiera online w HBO GO odbędzie się 28 maja 2020 roku, czyli dzień po debiucie w Stanach Zjednoczonych. Na wstępie dostaniemy pierwsze trzy odcinki. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień w środy (po dwa odcinki). Serial liczyć będzie 10 odcinków.

Pierwszy serial oryginalny produkowany przez HBO Max to opowieść o pierwszej i ostatniej miłości. O tym, jak ludzie, z którymi się wiążemy kształtują nas do osoby, która jest gotowa być z kimś na zawsze.

Twórcy zapowiada świeże spojrzenie na gatunek komedii romantycznej. Sam Boyd jest showrunnerem, a Anna Kendrick gra główną rolę.

Love Life to antologia, czyli docelowo każdy sezon to zamknięta historia. Pierwsza seria ma mieć 10 odcinków.

Zobacz także: