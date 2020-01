Lucyfer - sezon 1 - 4. Które odcinki trzeba obejrzeć przed 5. sezonem?

Lucyfer jest bardzo lubianym serialem, który zdobył prawdopodobnie większą popularność, niż twórcy mogli się spodziewać. Jest on oparty na komiksie The Sandman autorstwa Neila Gaimana. Ostatecznie jest to bardzo luźna adaptacja nie mająca zbyt wiele wspólnego z oryginałem, ale widzom to nie przeszkadza.

Na przestrzeni trzech sezonów emitowanych w USA w telewizji FOX pojawiło się wiele problemów wraz ze zwiększeniem liczby odcinków. Efektem tego są o wiele słabsze momenty w 2. i zwłaszcza w 3. sezonie, które powodowały zniechęcenie do tego serialu. Wówczas podjęto decyzję o jego skasowaniu.

Fani jednak walczyli o Lucyfera. Efektem tego było kupienie serialu przez Netflixa i zamówienie 4. sezonu. Ten okazał się wielkim sukcesem. Zebrał świetne recenzje i został uznany za najlepszy sezon. Nic więc dziwnego, że wielu widzów chciałoby sprawdzić co i jak przed nadchodzącym piątym sezonem, który będzie zarazem ostatnim.

Sprawdzając różne zestawienia oraz opisy fabuł, powtarzają się w nich te same odcinki, które trzeba obejrzeć, aby bez problemu połapać się w 4. sezonie produkcji Netflixa. W galerii zobaczycie też kluczowe odcinki 4. sezonu, ale zachęcam do obejrzenia całej tej serii bo jest kapitalną, lekką i zabawną rozrywką.

Kim są główni bohaterowie?

Lucyfer Morningstar - szatan, który zdecydował się opuścić piekło, by żyć na Ziemi

Amenadiel - anioł, brat Lucyfera, który stara się go sprowadzić z powrotem, a ostatecznie staje się jego sojusznikiem

Dr Linda Martin - początkowo terapeutka Lucyfera, z czasem ważna postać i przyjaciółka

Maze - jest ona demonem, która ma na celu chronić Lucyfera. Przez te 4 sezony nabiera wyrazu i staje się jedną z lepszych i zabawniejszych postaci

Chloe - detektyw, z którą Lucyfer pracuje i ostatecznie zaczyna ich łączyć romantyczna relacja

Dan - były mąż Chloe i także policjant

Lucyfer - sezon 1 - które odcinki trzeba obejrzeć?

Teoretycznie powinno się zacząć przynajmniej od odcinka pierwszego, ale z uwagi na to, że nie ma większego związku fabularnego pomiędzy fabułami poszczególnych historii, a większy wątek sezonu jest w tle, nie ma to w tym przypadku tak dużego znaczenia.

Lucyfer - sezon 1, odcinek 1 - pilot serialu, który przedstawia bohaterów i rozpoczyna ich relacje. Można poznać konwencję i klimat.

Lucyfer - sezon 2 - które odcinki trzeba obejrzeć?

Lucyfer: sezon 2, odcinek 4- Maze, Chloe i dr Linda idą razem na drinka. Jest to początek ważnej relacji, która odgrywa istotną rolę w dalszej części serialu

Lucyfer - sezon 3 - które odcinki trzeba obejrzeć?

Najmniej odcinków jest z tego sezonu, ponieważ jest to najsłabsza seria. Większość epizodów wałkuje w sposób absurdalny i łopatologiczny relację romantyczną bohaterów, obok tego oferując kiepskie sprawy kryminalne. Te kilka wybranych to najważniejsze elementy sezonu.

Lucyfer: sezon 3, odcinek 3 - jeden z najlepszych odcinków pokazujących zabawę konwencję i ogrom humoru. Całość skupia się na Maze i jej przygodach łowczyni nagród. Wiele daje to rozwojowi jej charakteru

Lucyfer - sezon 4 - które odcinki trzeba obejrzeć?

Trudno wybrać najważniejsze odcinki z 4. sezonu, bo cała seria ma równy, wysoki poziom, który wciąga i daje rozrywkę wartą swojego czasu. Tak czy inaczej, oto 4 odcinki, które wydają się kluczowe.