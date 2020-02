Lucyfer - nowe wideo z planu 5. sezonu. Czy to muzyczny odcinek?

5. sezon serialu Lucyfer wciąż jest kręcony w Stanach Zjednoczonych. Nowe wideo z planu nagrane przez jednego z fanów pokazuje prace na boisku jednego z liceów. W krótkich fragmentach, pierwotnie opublikowanych na TikToku, dostrzeżecie, że Lucyfer oraz Dan tańczą z cheerleaderkami. To sugeruje, że być może są to sceny kręcone do zapowiedzianego odcinka muzycznego, w którym nie zabraknie tańca i śpiewu.

Szczegółów fabuły tegoż odcinka nie znamy, ale twórcom zależało na tym, by mieć pomysł usprawiedliwiający śpiewanie. Nie chodziło jedynie o to, by bohaterowie nagle w trakcie normalnych scen popisywali się wokalnie i tańczyli synchronicznie.

Lucyfer - wideo z planu:

Wiemy, że 5. sezon Lucyfer będzie ostatnim. Łącznie ma mieć 16 odcinków, których emisja na Netflixie zostanie podzielona na dwie partie. Sezon 5A ma mieć premierę w 2020 roku. Kolejne 8 odcinków najpewniej w 2021 roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona.